ProSieben schmeißt "Die Superduper Show" sofort aus dem Programm

Das Konzept war nicht ganz so zugkräftig, wie der Titel versprach: In der neuen ProSieben-Show "Die Superduper Show" mussten Promis – neben Bill und Tom Kaulitz waren es beim Start Edin Hasanovic, Wigald Boning und Annette Frier – im Verlauf der Sendung lustige, von Kindern inspirierte Show-Konzepte entwickeln. Am Dienstagabend debütierte das Format mit Moderatorin Katrin Bauerfeind zur Primetime bei ProSieben. Die Quotenbilanz war allerdings denkbar schlecht, die Konsequenz: ProSieben nimmt das Format vorerst wieder aus dem Programm.