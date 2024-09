"WissenHoch2: Afrika – Power-Kontinent im Aufbruch": 3sat-Doku über junge, afrikanische Wissenschaftler

Optimisten sehen in Afrika die größte Wachstumsregion der nächsten Jahrzehnte. Die 3sat-Doku zeigt, wie junge Wissenschaftler in Kenia, Ghana und Nigeria Lösungen für die Herausforderungen des Kontinents finden.

"Bei Afrika denken die meisten an Armut oder an Safari", sagt der Journalist Dipo Faloyin in der neuen Doku aus der 3sat-Wissenschaftsreihe "WissenHoch2". Aber auch an Revolutionen, Bürgerkriege und zahlreiche Bodenschätze in zweifelhaften Händen ist zu denken. 1,4 Milliarden Afrikaner, eine Zahl, die sich bis 2050 verdoppeln könnte, blicken einer ungewissen Zukunft entgegen, die von den einen optimistisch, von anderen eher pessimistisch betrachtet wird. Die Herausforderungen durch Klimakrise und Bevölkerungswachstum sind schließlich immens.