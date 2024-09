"Agatha All Along": So ist die Disney-Serie von "WandaVision"-Hexe Agatha Harkness

Sie war der (nicht ganz so) heimliche Star in der bahnbrechenden Serie "WandaVision": Ein so herrliches Ärgernis wie die Hexe Agatha Harkness (Kathryn Hahn) hat man seitdem auch nicht mehr gesehen im Marvel-Universum. Mit "Agatha All Along" bekommt die berühmt-berüchtigte Hexe nun endlich, was sie verdient: eine eigene Serie mit neun Episoden, in denen sie bei Disney+ ab 19. September im Mittelpunkt steht.