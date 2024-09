Kate Winslet überrascht mit Titanic-Geständnis

Billie Eilish und ihr Bruder Finneas O'Connell setzen sich öffentlich für Kamala Harris ein. In einem Instagram-Video appellieren sie an ihre Fans, bei den kommenden US-Wahlen für die Demokratin zu stimmen. Auch andere Prominente wie Taylor Swift und Oprah Winfrey unterstützen Harris.

2012 sei sie zwar bei einem Re-Release im Kino gewesen ("Als er 2012 noch einmal in 3D veröffentlicht wurde, musste ich mit meinen Kindern ins Kino gehen"), aber in den Genuss des vollständigen Drei-Stunden-Epos kam Winslet nicht, wie sie sich erinnerte: "Eines meiner Kinder war hungrig, also mussten wir früher gehen, vielleicht nach zwei Dritteln. Also nein, ich habe das ganze Ding nie komplett gesehen."