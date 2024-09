Kate Winslet enthüllt ihr Liebesgeheimnis im Bett: "Ich fühlte mich großartig"

Kate Winslet hat nach einer längeren Flaute im Bett ihr Geheimnis für ein erfülltes Liebesleben enthüllt. Im 'How to Fail'-Podcast spricht sie über ihre Testosteron-Ersatz-Therapie und das neue Selbstbewusstsein, das sie dadurch gewonnen hat.

Zwölf Jahre ist Kate Winslet (48) mit Musiker Edward Abel Smith (46) schon verheiratet. Kein Wunder, dass da auch hin und wieder Flaute im Bett herrscht. Wie der "Titanic"-Star diese überwinden konnte, kommt im "How to Fail"-Podcast mit Elizabeth Day (45) ans Licht.

"Wir werden reizvoller und erotischer, weil wir uns besser kennen und selbstbewusster sind als in jungen Jahren", findet die 48-Jährige stattdessen. "Ich fühlte mich großartig. Man muss seinen Look selbst mögen, das ist der Schlüssel. Frauen jenseits der 40-er wurde so lange eingetrichtert, dass wir auf das Ende zugehen – dass du in die Wechseljahre kommst, keinen Sex mehr hast und dein Busen und anderes der Schwerkraft folgt. Ich sage nur: 'Na und?' Wir sollten uns nicht mehr länger derlei Negatives einreden lassen."