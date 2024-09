ZDF-Programmschwerpunkt zum Mauerfall

Schauspielerin im Interview mit prisma

Roswitha Schreiner: „Mein Papa war stolz, dass Manfred Krug meinen Papa gespielt hat“

Roswitha Schreiner ist eine Schauspielerin, die irgendwie jeder, der in den 1980er- und 1990er-Jahren Fernsehen geschaut hat, kennt. Ob „Ich heirate eine Familie“, „Derrick“, „Die Schwarzwaldklinik“, „Die Wicherts von nebenan“, „Der Alte“, „Tatort“ oder „Liebling Kreuzberg“, die heute 59-Jährige war eigentlich in allen wichtigen Serien präsent. Besonders die Rolle der Sarah, der Tochter des von Manfred Krug gespielten Berliner Anwalts Robert Liebling im Straßenfeger „Liebling Kreuzberg“ zählt zu ihren bekanntesten Rollen. Nun kehrt Roswitha Schreiner in dieser Rolle auf den Bildschirm zurück, denn es gibt eine Fortsetzung der beliebten Serie mit dem Titel „Kanzlei Liebling Kreuzberg“, die am 27. September ab 20.15 Uhr in der ARD läuft. prisma hat die auf Bali und in Berlin lebende Schauspielerin anlässlich dieses Films interviewt.

