"Terra X History: Günter Netzer – Der Rebell am Ball": Infos zum Porträt über Günter Netzer zum 80. Geburtstag

Günter Netzer, der legendäre Spielmacher und zweifache Deutsche Meister mit Borussia Mönchengladbach, feiert am 14. September seinen 80. Geburtstag. Die TV-Dokumentation 'Terra X History' beleuchtet seine außergewöhnliche Karriere und sein Leben nach dem Fußball.

Terra X History: Günter Netzer – Der Rebell am Ball Doku • 16.09.2024 • 00:00 Uhr

Seine Glanzzeit als Spielmacher mit der Nummer zehn hatte Günter Netzer, der am 14. September seinen 80. Geburtstag feiert, in den 70er-Jahren, als er mit der sogenannten "Fohlenelf" von Borussia Mönchengladbach zwei Meisterschaften und ein Pokalfinale unter dem legendären Trainer Hennes Weisweiler gewann. Er war ein Spielmacher mit Zug zum Tor, weshalb er "aus der Tiefe des Raumes" zu kommen schien. Spätestens nach dem EM-Viertelfinale in Wembley 1972 war die Legendenbildung perfekt.

Was folgte, war Dreingabe: die bockige Selbsteinwechslung unter Weisweiler beim Pokalfinale gegen Köln 1973 in der Verlängerung, als er schon mit Real Madrid in Verhandlungen stand, die WM '74 auf der freiwillig gewählten Ersatzbank, die Meisterschaften in Madrid.

Von den einen wurde der Mann mit dem langen Glatthaar als Fußball-Rebell verehrt, der eine "linke Fußballästhetik" vertrat, von den anderen wurde er als Lebemann gescholten. Netzer mochte schnelle Autos und schöne Frauen, 1978 heiratete er, die Ehe hält bis heute. Weil Netzer auch nach Beendigung seiner Profikarriere als HSV-Manager, TV-Experte, Medienunternehmer und Marketingmann erfolgreich blieb, fragt der History-Film von Uli Weidenbach so skeptisch wie bewundernd: Warum konnte Günter Netzer auch nach der aktiven Karriere so erfolgreich sein? Und warum wird er – nicht nur in der Hall of Fame des Fußballs – bis heute verehrt? Weggefährten und Beobachter versuchen, dieses Rätsel ein für alle Mal zu knacken.

