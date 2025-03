Ex-Nationalspieler Kramer landet mit erstem Buch auf Platz eins der Bestseller-Liste

Kramers Coming-of-Age-Geschichte nimmt Lesende mit in den Sommer 2006: Der fünfzehnjährige Chris genießt seine Jugend – samt Fußball-WM und Abenden auf dem Dach der alten Scheune. In der Buchbeschreibung heißt es: "Dann passiert das Unfassbare. Debbie, das schönste Mädchen der Schule, interessiert sich ausgerechnet für ihn." Was folgt, ist "eine emotionale Achterbahnfahrt" für den Teenager.

Der Roman ist seit Donnerstag auf dem Markt. In seiner Buchhandlung in seiner Wahlheimat Düsseldorf habe man das Buch nicht präsent genug angeboten, scherzte der TV-Experte in Diensten des ZDF und von Amazon Prime im "Kölner Treff": "Da habe ich erst mal ein bisschen umgeräumt." Eine gute halbe Stunde habe er dann in einer Ecke gestanden und die Kunden beobachtet. "Vier Leute haben das Buch gekauft. Ein Wahnsinn."