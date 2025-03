Katja Burkard: "Würdelos finde ich Männer, die Geliebte haben, die ihre Enkelinnen sein könnten!"

Katja Burkard feiert in wenigen Wochen runden Geburtstag. Ein Buch über ihr neu anbrechendes Lebensjahrzehnt hat sie schon vorab geschrieben. "60 ist das neue 60: Und warum es überhaupt nicht wehtut", lautet der Titel. Darin spricht die Moderatorin des RTL-Journals "Punkt 12" Frauen Mut zu, die Angst vor dem Altern haben.

Florian Silbereisen steht aktuell in Neuseeland vor der Kamera und dreht dort die neuen Folgen für das ZDF-"Traumschiff". Doch plötzlich hat er Schlagerstar seine Koffer gepackt und ist zurück nach Deutschland geflogen.

Notarzteinsatz in TV-Show: Katja Burkard verletzt sich bei "Grill den Henssler"

"Markus Lanz": Das sind die Gäste heute am 18. März 2025

Im Interview für die aktuelle Ausgabe des Magazins "Brigitte" nimmt die 59-Jährige ebenfalls Stellung zum Themenkomplex Alter und Schönheit. Angesprochen auf die Beauty-Eingriffe, denen sie sich unterzogen hat, wehrt sich die Moderatorin gegen Anfeindungen: "Ich verstehe nicht, warum wir da so kritisch sind. Als lägen Botox-Konsum und Intelligenzquotient quasi auf einem Areal", ärgert sich der RTL-Star.

Katja Burkard weiter: "Es hat für mich auch nichts mit meiner Würde zu tun, ob ich irgendwas an mir machen lasse. Würdelos finde ich Männer, die Geliebte haben, die ihre Enkelinnen sein könnten!"

Katja Burkard lässt sich zweimal im Jahr die "Zornesfalte" wegspritzen

Bei Instagram teilte Burkard jenen Auszug aus ihrem "Brigitte"-Interview – verbunden mit der Aufforderung, ihre Aussage zu kommentieren. Dem kamen zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer nach. SAT.1-Kollegin Marlene Lufen und ZDF-Moderator Riccardo Simonetti hinterließen jeweils ein Herz-Emoji, Schauspielerin Mariella Ahrens postete applaudierende Hände. Eine weitere Userin schreibt: "Ich finde, das soll doch jede Frau selbst entscheiden. Ob Botox oder nicht, ob graue Haare oder nicht. So oder so, jeder so, wie es ihm gefällt."