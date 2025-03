Quotensieg bei Axel Milbergs "Tatort"-Abschied

Mehr als 20 Jahre lang spielte Axel Milberg im Kieler "Tatort" die Figur des Klaus Borowski. Im März 2025 gab er seinen Einstand als "Tatort"-Kommissar, bereits 2002 war er in einer Folge der Krimi-Reihe "Stahlnetz" zu sehen gewesen. Umso höher waren also die Erwartungen an den Kieler "Tatort" von vergangenem Sonntag: Bereits im Vorfeld war angekündigt worden, dass es sich um Milbergs letzten Fall als Borowski handeln würde.

Zumindest was die Einschaltquoten angeht, sind diese Erwartungen wohl erfüllt worden: Von der Figur, die so lange Teil der deutschen Fernsehlandschaft war, wollten sich besonders viele Menschen verabschieden und so schaltete fast jeder dritte Zuschauer ein, um Kommissar Borowski ein letztes Mal in Aktion zu sehen. Wie das Branchenmagazin "DWDL" unter Berufung auf Daten der AGF Videoforschung berichtet, entschieden sich 8,81 Millionen Menschen für den Krimi. Der Marktanteil lag demnach bei 31,4 Prozent.