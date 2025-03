"Brokenwood – Mord in Neuseeland: Den Letzten beißen die Hunde": Infos zur neuen Krimi-Folge

Die neuseeländische Krimiserie "Brokenwood – Mord in Neuseeland" erhält mit D.C. Daniel Chalmers, gespielt von Jarod Rawiri, einen neuen Ermittler. In der neuen Folge der siebten Staffel wird der Mord an einem Bankdirektor untersucht. ARD strahlt die Folgen weiterhin zerstückelt aus.

Fans der Krimiserie "Brokenwood – Mord in Neuseeland" müssen gut aufpassen, wenn sie keine Folge verpassen wollen, so zerstückelt strahlt das Erste die einzelnen Staffeln aus. So waren die ersten beiden Folgen der siebten Staffel bereits vergangenen Oktober zu sehen, jetzt folgt die Ausstrahlung der dritten: "Den letzten beißen die Hunde". In der Mediathek ist der Film zwei Tage vorab abrufbar.