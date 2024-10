"Brokenwood – Mord in Neuseeland": Kritik zur neuen Folge der Krimi-Reihe

Mit der spektakulären Inszenierung eines Mordes auf einem historischen Folterstuhl übertrifft sich Serienmacher Tim Balme selbst. Das eingespielte Ermittlerteam Neill Rea, Fern Sutherland und Nic Sampson muss in ein Milieu skurriler Antiquitätenfreaks und betrügerischer Geschäfte eintauchen. Mit Gelassenheit, Humor und Akribie kommt das Trio der Wahrheit auf die Spur. Fans der Serie, die in zwanzig Ländern erfolgreich läuft, können sich auf zunächst zwei neue Filme freuen, die das facettenreiche Leben der fiktionalen Kleinstadt mit spannenden Krimiplots verbinden.



Als Mordopfer ist in der Auftaktepisode der aus den Hobbit-Filmen bekannte Mark Hadlow zu sehen. Das idyllische Brokenwood wird zum Drehort der TV-Show „All Things Old an Beautiful“. Das Gesicht der Serie, Brian Bottoms (Mark Hadlow), schätzt den Wert kostbarer Sammlerstücke und kurioser Schätze. Als er am Morgen nach der Aufzeichnung im Motelzimmer ermordet auf einer spanischen Garotte, einem furchteinflößenden Folter- und Henkerstuhl, gefunden wird, liegt für Detective Mike Shepherd (Neill Rea) ein tragischer Zusammenhang mit seiner Leidenschaft nahe.

Trotz der dünnen Wände will niemand etwas gehört haben! Sims (Fern Sutherland) findet heraus, dass der Tote weder vor krummen Geschäften noch vor Betrug oder Erpressung zurückschreckte. Vom betrogenen Antiquitätenhändler Sydney Simpson (Carl Bland) bis zum feinen „Lord“ Ashbury (James Richard Marshall) könnte jeder Zeuge zugleich Täter sein. Auch Brians verärgerte TV-Crew kommt in den Fokus, doch alle haben genau für die Tatzeit stichfeste Alibis! Erst als Shepherd die letzten Selfies des Opfers noch einmal genauer anschaut, entdeckt er ein verräterisches Detail. (Text: ARD)