"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings": Kritik zum Superheldenfilm

Shang-Chi, gespielt von Simu Liu, steht erstmals als asiatischer Superheld im Zentrum eines Marvel-Films. ProSieben zeigt "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" als Free-TV-Premiere.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Action • 20.10.2024 • 20:15 Uhr

In "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", dem 25. Beitrag der Marvel-Filmreihe, dreht sich alles um den titelgebenden asiatischen Superhelden Shang-Chi (Simu Liu): Nach dem gewaltsamen Tod seiner Mutter Li (Fala Chen) wollte ihn sein Vater, der mächtige Terrorboss Wenwu (Tony Leung), zu einem Killer ausbilden. Shang-Chi aber gelang die Flucht nach San Francisco, wo er unter dem Namen Shaun fortan ein einfaches Leben führt. Doch als Shaun eines Tages im Bus überfallen wird, offenbart er seine wahre Identität. ProSieben zeigt den Film unter Regie von Destin Daniel Cretton (Drehbuch: Dave Callaham, Destin Daniel Cretton, Andrew Lanham) aus dem Jahr 2021 nun als Free-TV-Premiere.

Gemeinsam mit seiner besten Freundin Katy (Awkwafina) braust Shang-Chi nach Macau, um seine Schwester Xialing (Meng'er Zhang) zu treffen. Nur wenig später befindet sich das Trio auf der Flucht vor den Schergen Wenwus, den persönliche Motive zu einer rücksichtslosen Mission treiben. Der Plot von "Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring" ist durchaus kurzweilig. In puncto visueller Opulenz klotzen Regisseur Destin Daniel Cretton und seine Crew vor allem ab dem Moment, als wir in das in einem magischen Wald versteckte Parallelreich von Shang-Chis Mutter eintauchen.

Weltweit spielte der Film rund 432 Millionen US-Dollar ein. In Deutschland landete er auf Platz zwölf der Kino-Charts im Corona-Jahr 2021. Direkt im Anschluss wiederholt ProSieben mit "The Return of the First Avenger" (2014) einen weiteren Marvel-Film um 22.55 Uhr.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings – So. 20.10. – ProSieben: 20.15 Uhr