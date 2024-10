Nach Abrechnung mit Silbereisens Show: Dieser "Schlagerboom"-Gast überrascht

Ein überraschender Gast hat sich für Florian Silbereisens "Schlagerboom" angekündigt. Ausgestrahlt wird die Sendung am Samstag, dem 19. Oktober im Ersten. Vanessa Mai wollte eigentlich nie wieder in der Schlagershow auftreten. Die Sängerin kritisierte das Vorgehen hinter den Kulissen der ARD-Sendung und trat dort sieben Jahre lang nicht mehr auf. Doch nun gibt es offenbar einen Sinneswandel bei Vanessa Mai.

Hinter den Kulissen vom "Schlagerboom" "Ich geh' kaputt darin", berichtete Vanessa Mai 2022 in ihrer eigenen ARD-Doku „Mai Time Is Now“, als sie über das Schlager-Business sprach. Damals äußerte sie sich kritisch über die ganze Branche und das Vorgehen hinter den Kulissen beim "Schlagerboom". Es soll ihr vorgeschrieben worden sein, welches Outfit sie in Silbereisens Show tragen sollte. Zudem soll der Ablauf der Sendung kein Platz für Freiheiten gelassen haben. Alles soll, wie in einem Drehbuch, geplant sein - Tränen und große Emotionen seien dabei immer erwünscht. Sieben Jahre lang war die Sängerin nicht mehr in der beliebten Musiksendung zu sehen.

Der Schlagerstar erklärte, nie wieder in solchen Sendungen, auch nicht mehr beim "Schlagerboom" auftreten zu wollen. "Ich will das nicht mehr" beteuerte die Sängerin, auch „wenn alles den Bach runtergeht“. Trotz dieser Abneigung gegen das Vorgehen in der Schlagershow kündigte Vanessa Mai auf Instagram nun ihr kommendes "Schlagerboom"-Comeback an. "Nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist!“ …Ich freu mich auf den Schlagerbooom!", schreibt die 32-Jährige.