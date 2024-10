Ex-GZSZ-Star Valentina Pahde lässt sich Eizellen einfrieren

Vielen ist die beliebte Schauspielerin Valentina Pahde ein Begriff. Große Bekanntheit erlangte sie 2015, als sie die Rolle der Sunny Richter in der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ übernahm. Vor Kurzem wurde sie 30 Jahre alt und gab einen seltenen Einblick in ihr Privatleben - mit einer wichtigen Botschaft an alle Frauen.

Valentina Pahde und ihre Zwillingsschwester Cheyenne werden 30

Am 4. Oktober 2024 feierten Valentina Pahde und ihre Zwillingsschwester Cheyenne Pahde ihren 30. Geburtstag. Ein Grund, um ausgelassen zu feiern, mit Freunden und Familie zusammen zu sein und einfach Spaß zu haben. Wären da nicht immer diese Fragen, mit denen sich wohl jede Frau früher oder später konfrontiert sieht: Wann läuten denn bei dir endlich die Hochzeitsglocken? Und wie sieht es mit der Babyplanung aus? (Viel Zeit hast du ja nicht mehr). Ein großer Druck, der von der Gesellschaft an die Frauen herangetragen wird, von dem sich die Schauspielerin aber nicht anstecken lassen will. Sie geht ihren eigenen Weg und bestimmt das Tempo selbst, ob und wann sie eine Familie gründen will.