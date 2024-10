Stefan Raab startet Hilfs-Aktion für Kai Pflaume

Stefan Raab wäre nicht er selbst, wenn er die Sache auf sich beruhen ließe. Der gerade erst aus dem TV-Ruhestand zurückgekehrte Star-Entertainer nutzte die Gelegenheit zu einer "Unterstützer"-Kampagne, die an Häme schwer zu übertreffen scheint. "Es ist so", holte Raab aus, "Kai Pflaume bemüht sich seit 2011 auf Instagram. Seit 13 Jahren strampelt er sich im wahrsten Sinne des Wortes ab", spielte er darauf an, dass Pflaume vor allem Fitness- und Sport-Inhalte postet. Aber, so meint er, vergeblich: "Trotzdem packt er die Million Follower einfach nicht."

Hilfsaufruf am Piano bei Kerzenschein: "Bitte folgt dem Kai!"

Damit die Botschaft auch wirklich verstanden wird, setzte sich der ehemalige ESC-Starter ans Piano und stimmte bei Kerzenschein eine Ballade an. "Der erste Insta-Post von Kai, ein Foto von Sorbet", heißt es hämisch in dem Lied. Und weiter: "Er joggt heute wie ein Champ, ansonsten fährt er Rad. Er trifft die größten Stars, doch es gibt eines, was er nicht hat ..." Ein Gospel-Chor stimmt ein: "Und das ist so traurig! Er hat nicht mal eine Million Insta-Follower." Dann erklingt ein emotionaler Hilfsaufruf: "It's never too late to try. Also bitte folgt dem Kai!"