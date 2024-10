Streicheleinheiten von "Bauer sucht Frau"-Landwirtin werden zurückgewiesen: "Jetzt gerade nicht!"

Aber beim Smalltalk mit Schnaps haut der Onkel dann einen derben Spruch raus: "Du hast so eine schöne Freundin gefunden! Die ist so hübsch, die kann man sich gar nicht mehr schöner trinken", sagt er grinsend zu Manfred. Doch damit nicht genug: Als Susanne erzählt, dass sie bereits zwei Kinder hat, feixt der Onkel: "Das Haus hat viele Zimmer. Bis die alle voll sind, da müsst ihr euch schon ran halten!"

Susanne kontert den Spruch schlagfertig: "Also, so eine Püppi fände ich schon nicht schlecht ", sagt sie. "Der hat schon ein Tempo vorgelegt, da kann ich noch nicht so richtig mithalten", bremst die Hofdame, "aber es ist total süß, dass er schon so weit denkt." Manfred ordnet die Sprüche seines Verwandten ein: "Wenn es nach meinem Onkel geht, müssten bald die Hochzeitsglocken läuten", vermutet er, "aber ich finde, die Susanne hat sich tapfer geschlagen."