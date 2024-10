Trotz sinkender Quoten: RTL plant Mega-Events mit Stefan Raab!

"Stefan Raab kommt noch dieses Jahr mit einem großen TV-Event ins lineare Fernsehen bei RTL zurück", kündigte RTL-Chef Stephan Schmitter gegenüber der dpa an. "Außerdem wird es im ersten Quartal 2025 gleich mehrere Stefan-Raab-Abende auf RTL geben, mit seiner ganzen kreativen Palette und in außergewöhnlichen Setups." Man arbeite mit Raab und seinem Team "gerade an den letzten Details".