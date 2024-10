"Peter Maffay: We Love Rock 'n' Roll": Alle Infos zu Peter Maffays letztem Auftritt

Peter Maffay, einer der erfolgreichsten deutschen Musiker, verabschiedete sich von den großen Tourneebühnen. Im ARD-Nachtprogramm läuft nun mit "Peter Maffay: We Love Rock 'n' Roll" eine Aufzeichnung seines Live-Konzerts in Leipzig, das dort am 20. Juli stattfand – unter anderem mit Johannes Oerding und Anastacia als Gästen. Nach einer sagenhaften Karriere und 55 Jahren im Musikgeschäft hatte der einst in rumänischen Brașov geborene Star seinen Abschied zelebriert. Seine letzte große Tournee führte ihn für 15 Konzert durch zwölf Städte.