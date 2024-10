30 Jahre EXTRA von RTL: Mareile Höppner und Birgit Schrowange blicken zurück

Birgit Schrowange erinnert sich noch genau an die erste Ausgabe von "EXTRA – Das RTL Magazin" am 13. Oktober 1994: "Ich trug einen schwarzen Hosenanzug und hatte dunkle, lange Haare mit grauen Strähnen ... Und ich war wahnsinnig aufgeregt", schilderte sie einst im Interview. 30 Jahre sind seit den Anfängen von "EXTRA" vergangen, die inzwischen 66-jährige Schrowange hat das Format im Dezember 2019 verlassen. Sie wurde von ihrer Vertretung Nazan Eckes (2008 bis 2022) und diese wiederum von Mareile Höppner (seit 2023) beerbt. Zum Jubiläum bringt RTL die erste und die aktuelle Modertorin des Magazins nun zusammen: In der regulären Sendung am Dienstag, 15. Oktober, um 22.35 Uhr, besucht Mareile Höppner ihre Vorgängerin Birgit Schrowange im Urlaub. Vor der traumhaften Kulisse Lissabons blicken sie gemeinsam auf die vergangenen Jahrzehnte zurück.