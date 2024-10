Olaf Scholz exklusiv bei Maybrit Illner – 1000. Folge als Highlight

Seit rund 25 Jahren ist Maybrit Illner mit ihrem Polit-Talk auf Sendung. "Berlin Mitte" hieß die Reihe zunächst. Seit mehr als 17 Jahren trägt sie als Titel den Namen der Moderatorin. Jetzt steht die 1.000. Ausgabe an. Am Donnerstag, 24. Oktober, 22.15 Uhr, wird es dem Jubiläumsanlass gemäß keine gewöhnliche Sendung geben. Nur ein Gesprächsgast wird im ZDF-Studio erwartet. Es ist Bundeskanzler Olaf Scholz.

Zuletzt war der SPD-Politiker im Februar 2023 als Solo-Gast bei "Maybrit Illner" anwesend. Damals rechtfertigte er unter anderem seinen Kurs bei den gelieferten und nicht gelieferten Waffensystemen an die Ukraine. Eineinhalb Jahre später dürfte ihn die Moderatorin insbesondere auf innenpolitische Themen ansprechen. Nach etlichen Wahlschlappen auf Länderebene sind sich viele politische Beobachter nicht sicher, ob die Ampel-Koalition die volle Legislaturperiode durchhält.

Im Schnitt 2.5 Millionen Menschen sehen jede Woche "Maybrit Illner"

Scholz wird sich den Fragen einer Moderatorin stellen, die von ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten in den höchsten Tönen gelobt wird: "Die Gesprächsrunden bei 'Maybrit Illner' sind jeden Donnerstag fundiert, kontrovers und erhellend", heißt es in einer ZDF-Mitteilung vom Donnerstag. "Gratulation zu diesem verlässlichen Beitrag zur Meinungsbildung in Deutschland – und auf die nächsten 25 Jahre."