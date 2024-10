Bares für Rares feiert 2.000 Folgen mit Horst Lichter

Erfunden wurde mit "Bares für Rares" das Genre der Trödelshow zwar nicht. Der Ruhm gebührt auf Deutschland bezogen doch eher den BR-Kollegen von "Kunst und Krempel" (seit 1985!). Sogar der RTLZWEI-"Trödeltrupp" ist mit Baujahr 2009 vier Jahre älter als "Bares für Rares". Doch nirgends ruht das Sentiment des Wertschätzens – im zweifachen Sinn! – so gemütvoll in sich selbst wie in jenem vor den Toren Kölns gelegenen Klinkerbau, der einmal als Walzwerk diente und nun Menschenschlangen beherbergt, die echte und vermeintliche Schätzchen unterm Arm haben.

Aus allen Landesteilen bringen sie Silberbesteck mit, Steinkrüge, Stoffbären, Werbeplakate, Edel-Chronometer, Freimauerblech und Omas vererbte Goldklunker. Horst Lichter, ein Mann der als TV-Koch berühmt wurde, schüttet auf alles eine Gemütssoße rheinischen Euphorismus – nichts ist so banal, als dass es nicht gefeiert werden könnte. "Leck misch de Söck!", jubelt Horst Lichter dann. Oder er wird "jeck" und gern auch "sprachlos", was sich bei ihm durchweg verbal artikuliert.

Kein Alltagsrascheln, keine Wegwerfmentalität

"Bares für Rares" ist eine magische Show: Hier werden unscheinbarste Staubfänger qua fachgerechter Expertise zu "Sensationen". Auch vergeht seit gut zehn Jahren kaum eine Folge, in der es bei aller muckeligen Gleichförmigkeit nicht zu konstatieren gälte: "So was hatten wir noch nie!" Die Begeisterung darüber ist ansteckend. Knapp zwei Millionen Menschen schalteten im Jahresdurchschnitt 2024 ein – übrigens auch rekordverdächtig viele Jüngere (fast 20 Prozent Marktanteil waren es in einer April-Ausgabe bei den 14- bis 49-Jährigen). Das sind aufs Nachmittagsniveau heruntergebrochen "Tatort"-artige Quotenverhältnisse.