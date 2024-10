"Papst Franziskus und die Zukunft der Kirche": Alle Infos zur Reportage über Kirchenkrise

In der katholischen Kirche kriselt es. Mitgliederzahlen sinken in Europa, während sie in Afrika, Asien und Lateinamerika steigen. Papst Franziskus kämpft für Reformen, stößt jedoch auf Widerstand aus konservativen Kulturen.

Immer mehr Katholiken treten in Europa, besonders in Deutschland, und in den USA aus der Kirche aus. Immer weniger Menschen besuchen die Gottesdienste. Andererseits boomt die Kirche in der ehemaligen Dritten Welt, in Afrika, Asien und in Lateinamerika. Insgesamt hält die Zahl der Mitglieder mit dem Wachstum der Weltbevölkerung Schritt. Der Mittelpunkt der Kirche scheint sich dabei aus Europa in den globalen Süden zu verlagern, das zeigt der Film "Zeitenwende im Vatikan? – Papst Franziskus und die Zukunft der Kirche" von Gary Grabli (SWR / ARTE).