"Tatort: Trotzdem": Nacktszene mit Dagmar Manzel sorgt für Empörung

Dagmar Manzel (66) verlässt den Franken-"Tatort" nach neun Jahren auf eigenen Wunsch. Ihre Figur Paula Ringelhahn geht klassisch in Rente. Ausgerechnet ihr letzter Fall, der "Tatort: Trotzdem", schien am Sonntagabend jedoch bei vielen Fans durchzufallen – nicht zuletzt aufgrund einer für viele Zuschauer zu willkürlich anmutenden Nacktszene.

Während eines Polizeieinsatzes will die Kommissarin einen Geiselnehmer (Fritz Karl) ablenken. Zu diesem Zweck entkleidet sich Ringelhahn vollständig und ruft: "Sehen Sie mich an! Sehen Sie mich an! Jetzt, bitte! Karl, sehen Sie mich doch an!" Die ungewöhnliche Maßnahme zeigt prompt Wirkung: Der Täter legt seine Waffe nieder.