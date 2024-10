Warum Hape Kerkeling Berlin den Rücken kehrte

Jahrelang lebten Hape Kerkeling und sein Ehemann Dirk Henning in Berlin. 2017 jedoch verließ das Paar die Stadt, um nach Köln zu ziehen. Im ARD-Kneipentalk "Inas Nacht" (am Donnerstag, 3. Oktober, 0.10 Uhr, im Ersten sowie vorab in der ARD Mediathek) sprach der Entertainer nun offen über die Gründe des Umzugs: "Wir leben ja in Zeiten, die sehr schwierig sind, und Dinge spitzen sich zu, machen wir uns nix vor", erklärte er. "Und ich hatte den Eindruck, dass Berlin nicht mehr so tolerant ist, wie es einmal war."

Kerkeling und sein Mann hätten demnach in der Hauptstadt "nicht so völlig ohne Probleme Arm in Arm über die Straße gehen" können. In Hamburg und Köln sei dies hingegen bis heute ohne weiteres möglich. "Das war einer der Gründe, warum wir gesagt haben: Wir verlassen Berlin." Bereits in der Vergangenheit hatte der 59-Jährige in Interviews die zunehmende Homophobie in seinem langjährigen Wohnort thematisiert.