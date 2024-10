"Doc Caro – Jedes Leben zählt": Alle Infos zum Start der zweiten Staffel

Dr, Carola Holzner alias "Doc Caro" tut wieder das, was sie am liebsten macht: Leben retten. Auch in der zweiten Staffel von "Doc Caro – Jedes Leben zählt" nimmt sie das Publikum mit auf ihre Einsätze als Notärztin, erklärt Sachverhalte und Maßnahmen und gibt Einblicke in "den geilsten Job der Welt".

"Doc Caro – Jedes Leben zählt" Dokumentarserie • 02.10.2024 • 20:15 Uhr

Seit Beginn der Coronapandemie ist Dr. Carola Holzner vermutlich eine der bekanntesten Ärztinnen Deutschlands. Als "Doc Caro" bringt sie den Menschen in Videoblogs und bei Auftritten in Fernsehsendungen, Podcasts und im Radio medizinische Themen näher, erklärt Sachverhalte und klärt auf. Nun rettet die Anästhesistin mit den Spezialgebieten Intensivmedizin und Notfallmedizin in der zweiten Staffel der achtteiligen Reihe "Doc Caro – Jedes Leben zählt" bei VOX erneut Menschenleben, jede Woche mittwochs zur Primetime.

2022 war ihr "Einsatz mit Herz" bei SAT.1 zu sehen. Trotz ordentlicher Quoten wurde das Format nach fünf Episoden beendet, die 42-jährige Ärztin aus Mülheim an der Ruhr wechselte daher 2023 zum Reality-Spezialisten der RTL-Gruppe. Neuer Sender, neuer Titel, aber dieselbe Mission: Leben retten! Neben der Aufklärung möchte Doc Caro mit der Sendung auch junge Menschen für die Pflege und den Rettungsdienst gewinnen. Müsste sie einen Werbeslogan für ihren Beruf erfinden, würde er lauten: "Das ist der geilste Job der Welt!", wie sie vergangenes Jahr im Interview verriet.

Die erste Episode der neuen Staffel widmet sich der häufigsten Todesursache in Deutschland, den Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 45.000 Menschen sterben hierzulande jedes Jahr an einem Herzinfarkt. Zwar ist die Zahl der Todesfälle laut Statistik zuletzt leicht zurückgegangen, dennoch gibt es zu viele Todesfälle, die sich hätten vermeiden lassen. In der Auftaktepisode ist es ein 40-jähriger Familienvater, der über starke Brustschmerzen klagt. Er hatte schon einmal einen Herzinfarkt, absolut jede Sekunde zählt! Doc Caro und ihr Team nehmen ihre Zuschauer direkt ins Geschehen mit, lassen an ihren Hilfsmaßnahmen teilhaben, die von der Ärztin für Laien verständlich erläutert werden.

Im Anschluss: "Doc Caro: Die Sprechstunde" Die Herzgesundheit ist auch das Thema der im Anschluss stattfindenden Talkshow "Doc Caro – Die Sprechstunde" um 22.15 Uhr. Hier beantwortet die Ärztin Zuschauerfragen und spricht mit Experten und Gästen. Es gibt in der Sendung Tipps zum richtigen Verhalten im Notfall und zu Maßnahmen, die man ergreifen kann, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen entgegenzuwirken.

Dass nicht alles, was zunächst nach einem Herzleiden klingt, auch eines sein muss, das zeigt sich bei Doc Caros Rettungseinsatz für einen 85-Jährigen mit der ADAC-Luftrettung, ebenfalls in der Auftaktepisode. Die führt die Ärztin und ihre Kollegen zudem in einen Kindergarten, um einem kleinen Mädchen zu helfen, das gestürzt ist. Die Sprachbarriere mit dem Vater des Kindes ist nur eines der Hindernisse beim Versuch, eine Diagnose zu stellen und die richtigen Schritte einzuleiten, um der kleinen Jenna zu helfen. Und auch das Wetter kann einen Rettungseinsatz enorm erschweren. Das zeigt sich, als Doc Caro und ihr Team bei Schnee und Glatteis zu einer Unfallställe eilen müssen, um weitere Menschenleben zu retten.

Es geht also auch in Staffel zwei gewohnt actionreich und dramatisch zu. Wer dagegen einmal etwas mehr über die private Seite der Notfallärztin erfahren möchte: Im Podcast "Doc Caro – Der Podcast" gewähren die zweifache Mutter und ihre beste Freundin, Hebamme Kerstin, bei RTL+ Einblicke in ihren privaten Alltag.

"Doc Caro – Jedes Leben zählt" – Mi. 02.10. – VOX: 20.15 Uhr

