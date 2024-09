Das Ende von "Die Simpsons"?

War das nun tatsächlich das Ende der legendären Serie? "Die Simpsons" eröffnen ihre 36. Staffel ausgerechnet mit dem Serienfinale. Wie so oft ist in Springfield aber nicht alles so, wie es scheint.

Die ikonische Zeichentrickserie "Die Simpsons" hat die Premiere ihrer 36. Staffel gefeiert. Wie die erste Folge aussah? Wie das Serienfinale: Die Show nahm Abschied von den beliebten Figuren der Serie, von der Familie Simpson selbst bis zu liebgewonnenen Nebenfiguren wie Mr. Burns, Schulrektor Skinner oder Krusty, dem Clown. Von den Anspielungen auf alte Folgen bis zu emotionalen Höhepunkten hatte die Episode wirklich alles, was ein gutes Serienfinale so braucht.

Ist es also nun vorbei mit der Kultfamilie aus Springfield? Weit gefehlt: Es werden weiter neue Folgen produziert und die 36. Staffel wird nicht einfach nach der Premiere abgebrochen. Doch wer "Die Simpsons" kennt, weiß: Diese Show testet die Grenzen von Konventionen aus. Nicht zuletzt deswegen hat die Serie revolutioniert, was man von animiertem Fernsehen heutzutage erwarten kann.

Showrunner erklärt Logik hinter dem falschen Finale Auch eine Menge Promi-Cameos gibt es in dem Fake-Abschied zu entdecken: Tom Hanks, Dolly Parton, Mister T., Seth Farlane – die Liste ließe sich schier endlos fortsetzen. Die letzte Folge wird im Rahmen einer Gala gezeigt, bei der sich all diese Promis versammelt haben, um "Die Simpsons" zu verabschieden. Moderiert wird diese Gala von Ex-Late-Night-Talker Conan O'Brien, der in den 1990-ern selbst als Drehbuchautor an der Show mitgewirkt hat. Die letzte Folge sei von Künstlicher Intelligenz geschrieben worden, heißt es. Damit wird die Parodie von in Serienfinalen oft bemühten Plotpunkten wie dem Abschied einer Figur (Rektor Skinner verlässt die Schule) oder der Geburt eines Kindes (ausgerechnet der Comicbuchverkäufer wird Vater) um einen weiteren Aspekt erweitert: Auch KI kann nur imitieren.

Warum es Sinn macht, dass "Die Simpsons" ihre letzte Folge am Beginn einer neuen Staffel senden, ohne dass ein Ende der Serie in Sicht wäre, erklärte Matt Selman, der aktuelle Showrunner, im Interview mit dem US-Branchenmagazin "Vulture". Ständig sei er mit der Frage konfrontiert worden, wie eine letzte Folge der "Simpsons" aussehen könnte, so Selman. Die Schwierigkeit: "Die Simpsons" sei eine Show, die nicht dazu konzipiert sei, ein Ende zu haben. Der logische Schritt also: Die letzte Folge an den Beginn einer neuen Staffel zu packen und dann weiterzumachen. Damit wäre die Frage beantwortet – und die Simpsons selbst können wie gewohnt weiter machen.

Hierzulande läuft die Serie von Montag bis Freitag, jeweils 18.15 Uhr, bei ProSieben.