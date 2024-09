"SOKO Wien": So gut war der ZDF-Krimi mit Lilian Klebow

In 'Der große Mitsch' der Krimireihe 'SOKO Wien' wird eine tote Escort-Dame zur Herausforderung für die Ermittler. Es geht um Mord und den gestohlenen Schmuck von Kaiserin Sisi. Regie führte Sophie Allet-Coche. Der Film war im ORF und ZDF zu sehen und markierte den Auftakt der 18. Staffel.

SOKO Wien Krimi • 25.09.2024 • 20:15 Uhr

Zum dritten Mal ermittelt die "SOKO Wien" in Spielfilmlänge zur Primetime: Im Fokus von "Der große Mitsch" (Regie: Sophie Allet-Coche) steht der Mord an einer Escortdame, die erdrosselt in der Wohnung von Michael "Mitsch" Holzner (Thomas Mraz) gefunden wird. Der Verdacht fällt schnell auf Pascal (Nick Romeo Reimann), den Freund von Mitschs Tochter Antonia (Paula Nocker). Er wurde als Letzter im Treppenhaus gesehen.

Ein Haar führt hingegen zu dem kürzlich aus der Haft entlassenen Kriminellen Lucki Kreuz (Reinhold G. Moritz). Gemeinsam mit Lucki und zwei weiteren Verbündeten hatte er vor Jahren einen Stern aus dem Diadem der österreichischen Kaiserin Sisi gestohlen. Den möchte er sich nun zurückholen. Für Gruppeninspektorin Penny Lanz (Lilian Klebow), Bezirksinspektor Klaus Lechner (Andreas Kiendl), Major Max Herzog (Martin Gruber) und Gerichtsmedizinerin Franziska Beck (Maria Happel) beginnen aufregende Ermittlungen.

Verlorener Sisi-Schmuck im Fokus "Der große Mitsch" ist der dritte Fall der "SOKO Wien" in Spielfilmlänge seit dem Start 2005: Ende 2016 beschäftigte sie in "Wir sind viele" eine im Keller eingemauerte Nonne. Drei Jahre später folgte der Spielfilm "Der vierte Mann". Dabei handelte es sich um einen Crossover-Film: An den Ermittlungen zur Entführung eines Stargeigers war auch das Team der ZDF-Krimireihe "SOKO Leipzig" beteiligt.

Im ORF war "Der große Mitsch" als Auftakt der 18. Staffel "SOKO Donau" (so der österreichische Alternativtitel der Reihe) im Oktober 2023 zu sehen. Das ZDF zeigte den Großteil der 18. Staffel "SOKO Wien" bereits Anfang 2024. Weiter geht es mit der "SOKO Wien" am Freitag, 27. September, mit der Wiederholung der Folge "Ausgetrickst" (deutsche Erstausstrahlung: im Oktober 2023), dann wieder auf dem gewohnten Sendeplatz um 18 Uhr im ZDF. Eine 19. Staffel wurde von Mai bis Oktober 2023 in Wien und Umgebung gedreht.

