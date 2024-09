Pietro Lombardi: So viel gibt er monatlich aus!

Die Kino-Highlights der Woche

Hollywoods neueste Überraschungen: Von Magie bis Apokalypse

"Never Let Go – Lass niemals los", "Die Schule der magischen Tiere 3" und "Megalopolis", das große Herzensprojekt von Francis Ford Coppola: Das sind die Kino-Neustarts am 26. September.

