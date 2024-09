Premiere bei „Are you the one?“: Darum gibt es kein Finale!

In den letzten Tagen in der Villa lassen es die Realitystars noch einmal so richtig krachen. Laura „Blond“ gibt auf der Beachparty Vollgas, zum Leidwesen manch anderer Kandidatinnen...

Lars und Laura sind kein „Perfect Match“ – Der Schock nach dieser Nachricht sitzt tief, auch bei den übrigen Realitystars. Lange traurig ist Laura „Blond“ darüber wohl nicht. Bei der nächsten Party flirtet sie nicht nur wild mit Nikola, sondern auch mit Kaan, der ja eigentlich einen „exklusiven“ Zweisamkeitsvertrag mit Tara vereinbart hatte.

Laura "Blond" spielt die Verführerin

"Es hat nicht mal fünf Minuten gedauert", beklagt Tara im Einzelinterview. Kaan ist sich dagegen keiner Schuld bewusst: "Ich habe nichts falsch gemacht!" Und Laura ist stolz auf sich, einer Freundin die Augen geöffnet zu haben: "Ich bin hier drin die Verführerin. Alle Jungs wären willig, was mit mir zu haben, ich hab sie durchschaut. Ich tu’ den Mädels einen Gefallen, nach der Show werden hier viele Herzen brechen“, erklärt sie.

Nicht nur Tara, auch Laura Morante ist fassungslos darüber, dass ihr Nikola schon wieder nicht „Nein“ sagen konnte. Ein enges Tänzchen mit Laura, ein heißer Tanz mit Nadja und schon kracht es in der Villa wieder mal gewaltig. Dass Nadja an Nikolas bestes Stück gegriffen haben soll, gehe überhaupt nicht. Sie könne sich eine Beziehung mit ihm draußen nicht mehr vorstellen, beklagt Laura woraufhin Nikola beteuert, er habe nur Augen für sie. Ob sich die beiden nach "Are you the one?" tatsächlich wiedersehen, bleibt abzuwarten.

Das gab es bei "Are you the one?" noch nie Bei Gabby und Lars kriselt es ebenfalls. Weil Lars beim Einzeldate mit Laura rumgeknutscht hat und Gabby das verheimlicht hat, ist die Stimmung zwischen den beiden am Boden. Doch es ist Gabby, die einen Schritt auf Lars zugeht und ihm zu verstehen gibt, dass sie ihn wirklich „sehr, sehr gerne mag“. „Hättest du das gleich gesagt, dann hätte ich auch anders gehandelt“, entgegnet Lars, der gleichzeitig betont, keinerlei Gefühle für Gabby zu haben. Ob aus diesen beiden ein Paar werden kann?