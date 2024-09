Chaos-Cops, Minions und Lockdown-Liebe - jetzt auf DVD!

"Bad Boys: Ride or Die", "Ich – Einfach unverbesserlich 4" und "Auf die Freude": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

Ein Polizisten-Duo, das nach eigenen Regeln spielt und mit lockeren Sprüchen die übelsten Schurken einbuchtet: Eigentlich war das, was die "Bad Boys" verkörpern, schon bei ihrem ersten Leinwandauftritt 1995 ein alter Hut. Aber ohne die zwei Chaos-Cops hätte im 90er-Jahre-Actionkino doch etwas gefehlt. "Bad Boys: Harte Jungs" mit Will Smith und Martin Lawrence gilt längst als Genre-Klassiker, es folgten bislang zwei Fortsetzungen (2003, 2020). Ganze 29 Jahre nach dem ersten Film lassen es die Detectives Lowrey und Burnett jetzt noch einmal krachen, allerdings unter ganz anderen Vorzeichen als zuletzt. "Bad Boys: Ride or Die" erscheint nun ebenso wie die Animationsfilm-Fortsetzung "Ich – Einfach unverbesserlich 4" und die Tragikomödie "Auf die Freude" auf DVD und Blu-ray.

"Bad Boys: Ride or Die" (VÖ: 26. September) In "Bad Boys: Ride or Die", dem inzwischen vierten Film der Reihe, jagen die beiden erfahrenen Drogenfahnder Mike Lowrey (Will Smith) und Marcus Burnett (Martin Lawrence) nicht mehr irgendwelchen Ganoven in Miami hinterher. Jetzt gerät das Duo selbst ins Fadenkreuz der Polizei. Captain Howard (Joe Pantoliano), dem alten Vorgesetzten von Mike und Marcus, wird vorgeworfen, jahrelang mit Drogenkartellen zusammengearbeitet zu haben. Der gute alte Captain Howard, selbst ein Verbrecher? Nein, Mike ist sicher: Irgendjemand versucht, ihrem Boss etwas anzuhängen. So ermitteln Mike und Marcus auf eigene Faust, um den guten Ruf von Howard wiederherzustellen, doch es dauert nicht lange, bis auch sie von der Polizei gejagt werden. In wiederkehrenden Rollen sind neben Will Smith und Martin Lawrence unter anderem Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig und Paola Núnez in der Action-geladenenen Blockbuster-Produktion zu sehen.

Preis DVD: circa 16 Euro

US, 2024, Regie: Adil El Arbi/Bilall Fallah, Laufzeit: 111 Minuten

"Ich – Einfach unverbesserlich 4" (VÖ: 26. September) Ein Superschurke, der einfach nur die weltweite Nummer eins unter den Verbrechern sein möchte, und eine ihm treu ergebene Armee von gelben kleinen Minions – das war damals die Welt von "Ich – Einfach unverbesserlich". 14 Jahre liegt der erste Film der populären Animations-Reihe inzwischen zurück, und seit damals hat sich viel getan. Gru, der Bösewicht von einst, hat sich inzwischen der Anti-Verbrecher-Liga angeschlossen, genießt derweil aber auch schon das beschauliche Vorstadt-Leben mit seiner Frau und vier Kindern. Als dann jedoch ein neuer Superschurke auftaucht, wird es direkt wieder turbulent. Maxime Le Mal, ein alter Erzfeind, entführt Gru Junior. Ist ihm denn nicht klar, mit wem er sich da angelegt hat? Gru, seine Familie und die Minions (einige werden in diesem Film sogar zu "Mega-Minions") setzen jedenfalls sofort alles daran, Baby Gru zu retten und den Bösewicht zur Strecke zu bringen. Zu den deutschen Synchronsprecherinnen und -sprechern in "Ich – Einfach unverbesserlich 4" gehört neben Oliver Rohrbeck (Gru) und Martina Hill (Lucy) unter anderem auch Social-Media-Star Jens "Knossi" Knossalla, der dem fiesen Maxime Le Mal seine Stimme leiht.

Preis DVD: circa 13 Euro

US/FR, Regie: Chris Renaud, Laufzeit: 90 Minuten

"Auf die Freude" (VÖ: 26. September) Eigentlich wollte die Anwältin Véra (Amel Charif) ihre Eltern nur kurz in Paris besuchen, ehe sie zurück nach Montpellier fährt. Doch die französische Tragikomödie "Auf die Freude" spielt im März 2020, also zu jener Zeit, als die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens Europa erreichten. Plötzlich darf Véra nicht mehr reisen. Wo also soll sie in den kommenden Wochen oder gar Monaten leben? Die Wohnung ihrer Eltern wird zur Tabuzone, da Véras Vater selbst an Covid-19 erkrankt ist. Also bezieht die junge Frau die Wohnung ihrer Freundin Hortense, die selbst krank bei ihrem Bruder festsitzt. Alsbald lernt Véra Sam (Pablo Pauly), einen Bekannten von Hortense, kennen. Die beiden kommen sich näher, verlieben sich und verbringen mitten in den Wirrungen des Lockdowns viel Zeit miteinander ... "Auf die Freude" ist einer von vielen Spielfilmen, die die zurückliegende Pandemie auf fiktionale Weise aufarbeitet. Viele Motive von der Zoom-Konferenz bis zum Maske-Tragen dürften dem Publikum bekannt vorkommen.

Preis DVD: circa 20 Euro

FR, 2023, Regie: Jérôme Bonnell, Laufzeit: 105 Minuten