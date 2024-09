Daniel Boschmann sorgt mit Aktion im Nobel-Restaurant für Aufregung: "auf einmal absolute entsetzte Stille"

Moderator Daniel Boschmann erzählte auf Instagram von einem dramatischen Vorfall bei einem Restaurant-Besuch in Berlin. Er wäre beinahe erstickt, doch die Geschichte nahm eine überraschende Wendung. In seinem Video ruft Boschmann dazu auf, Erste-Hilfe-Kurse aufzufrischen, um in solchen Situationen richtig handeln zu können.

Daniel Boschmann ("SAT.1-Frühstücksfernsehen", "Die besten Comedians Deutschlands") erzählte auf seinem Instagram-Account, was ihm am vergangenen Freitagabend im Nobel-Restaurant "Borchardt" widerfuhr. Dabei packte er in seinem Video die Geschichte in die Beobachterperspektive: "Der Typ wäre fast erstickt".

Seine Schilderung über den Schreckmoment: Im "bumsvollen Restaurant" sei plötzlich "ein Typ" aufgestanden, kreidebleich, Augen weit aufgerissen und habe um Luft geröchelt. Ein anderer Gast habe "Wir brauchen einen Arzt" gerufen, im Restaurant habe auf einmal absolute entsetzte Stille geherrscht. Ein Kellner habe versucht, den Heimlich-Rettungsgriff anzusetzen. "Hat aber gar nix gebracht." Dann habe der Mann einmal kräftig gehustet und plötzlich wieder Luft bekommen und in die Runde gesagt: "Ich wünsche allen einen schönen Abend."

Erst dann kam die Pointe von Boschmann: "Der Typ war ich!"

"Damit man weiß, was man tun muss, wenn ein Mensch fast am Ersticken ist" Boschmann nutzte sein Video, um an alle zu appellieren, den Erste-Hilfe-Kurs aufzufrischen. Denn viele wüssten nicht, was man tun müsse, wenn ein Mensch in Atemnot gerate. "Wie geht so ein Heimlich-Griff, oder haut man auf den Rücken? Die meisten wüssten es nicht." Er schließt da nicht aus: "Ich habe so was das letzte Mal für den Führerschein gemacht."

Boschmann appellierte an seine 144.000 Follower, unbedingt den Erste-Hilfe-Kurs aufzufrischen. "Ich werd's wieder machen", sagte er im Video und nannte vier Organisationen, die "jeden Tag Menschenleben retten und unser Land besser machen". Er werde auf jeden Fall hingehen, "damit man weiß, was man tun muss, wenn ein Mensch fast am Ersticken ist".