Schockdiagnose für Til Schweiger: Schauspieler kämpft mit „offenem Bein“

Für Til Schweiger ist das Leben aktuell kein Zuckerschlecken. Der berühmte Schauspieler kämpft bereits seit längerer Zeit mit gesundheitlichen Problemen. Anfang des Jahres hatte sich bei ihm eine Wunde am Bein entzündet und er lag mit einer Sepsis (Blutvergiftung) im Krankenhaus. Seither kämpft er mit einem „offenen Bein“.

Seit einer Wunde am Bein und der damit einhergehenden Sepsis hat sich die gesundheitliche Situation des 60-jährigen weiter zugespitzt. Damals offenbarte Schweiger gegenüber der „Bild“, dass in die Wunde zusätzlich „Keime reingekommen“ sind, die zur Diagnose „offenes Bein“ geführt haben. Eine Diagnose, die der Schauspieler erst einmal verkraften musste, denn diese geht mit komplexen Symptomen einher und können den Betroffenen über einen langen Zeitraum hinweg begleiten und damit den Alltag erschweren. Doch was genau versteht man unter einem „offenen Bein?“