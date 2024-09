"SOKO Leipzig": Kritik zur ersten Krimifolge der 25. Staffel mit Anna Stieblich

Seit 2001 ermittelt die Sonderkommission in der Sachsenmetropole, nun beginnt die 25. Staffel der erfolgreichen ZDF-Serie 'SOKO Leipzig'. Das Jubiläumsjahr hält eine besondere Episode bereit: die 500. Folge. Die neuen Fälle sind jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung in der ZDF Mediathek abrufbar.

25 Staffeln, das muss eine Krimiserie erst einmal schaffen. Die "SOKO Leipzig" hat es geschafft, mit konstant guten Quoten – mehr als fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte auch die letzte Staffel teilweise. Am späten Freitagabend ermittelt die Leipziger Sonderkommission nun in 25 neuen Fällen, und sie darf auch wieder mal in einem 90-Minüter ran. Nicht nur für das ZDF, sondern auch die Heimatstadt der Serie ist das Jubiläum etwas Besonderes; so konnten sich die Besucher der Filmnächte Leipzig im August bereits drei der neuen Episoden auf der großen Leinwand vorab ansehen. Einen weiteren Höhepunkt für den "SOKO"-Ableger aus Sachsen bildet die letzte Episode der Staffel, denn sie ist gleichzeitig die 500.