Home News Star-News

Sky du Monts letzte Klappe: Mit dieser Rolle verabschiedet er sich!

Karriereende

Sky du Monts letzter Akt: Ein filmreifer Abschied

15.08.2025, 09.34 Uhr
von Jan-Niklas Jäger
Sky du Mont, einer der bekanntesten deutschen Schauspieler, zieht sich nach einer glanzvollen Karriere zurück. Seine letzte Rolle spielt er in der Fortsetzung des Kultfilms "Der Schuh des Manitu", die am 14. August 2025 Premiere feiert. Ein emotionaler Abschied mit Bully Herbig.
Sky du Mont
Schauspieler Sky du Mont geht in den Ruhestand.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Andreas Rentz
Sky du Mont und Michael "Bully" Herbig
Bei der Premiere wurde es noch einmal emotional. Michael "Bully" Herbig (rechts) verabschiedete Sky du Mont.  Fotoquelle: getty images/Andreas Rentz for Constantin Film

Nach 54 Jahren als Schauspieler – zuerst auf Theaterbühnen, dann auch für TV- und Kino-Produktionen vor der Kamera – hat sich Sky du Mont für den Ruhestand entschieden. Sein letzter Film: die Fortsetzung einer der erfolgreichsten deutschen Comedy-Produktionen.

Denn nach fast 25 Jahren kommt mit "Das Kanu des Manitu" die langersehnte Fortsetzung des Kultfilms "Der Schuh des Manitu" von Michael 'Bully' Herbig in die deutschen Kinos. Mit dabei ist wieder der Bösewicht Santa Maria, gespielt von du Mont. "Nach so vielen Jahren ist das ein würdiger Abgang", erklärte du Mont seine Entscheidung bei der Pressekonferenz anlässlich der Premiere in München.

Der Abschied am Set sei emotional gewesen, erinnerte sich Herbig. Eigentlich hatte du Mont schon alle Szenen gedreht, doch für seinen letzten Drehtag hatte der Regisseur eine Idee: "Er kriegt noch mal eine Einstellung, die letzte." Das ganze Team habe sich für diesen Moment versammelt, erzählte "Bully". "Ich hatte mir ein paar Sätze zurechtgelegt, die ich sagen wollte. Aber ich kam nicht dazu. Der Frosch im Hals hat's verhindert."

Derzeit beliebt:
>>Giovanni Zarrellas Sohn: Unter Vertrag bei diesem Bundesliga-Verein!
>>Barbara Schöneberger und Jana Ina Zarrella: Lästereien über andere Stars?
>>Karriereende mit "Das Kanu des Manitu": Dieser Star hört auf
>>Hollywood-Legende Clint Eastwood: Ruhestand zum 95. Geburtstag des Schauspielers?

Sky du Mont spielte an der Seite echter Hollywood-Größen

Zu du Monts großen Filmen gehören neben "Der Schuh des Manitu" auch das Drama "Das Boot" (1981) und "Eyes Wide Shut" (1999), die letzte Regiearbeit des großen Hollywood-Regisseurs Stanley Kubrick, in der er neben Tom Cruise und Nicole Kidman spielte.

Weitere Hollywood-Größen, mit denen der Darsteller vor der Kamera stand, waren mit William Holgen, Gregory Peck und Anthony Quinn. Im deutschen Fernsehen war du Mont in renommierten Produktionen wie "Der Kommissar", "Der Alte", "Derrick" und "Tatort" zu sehen.

Trotz der großen Namen in seiner Vita war "Der Schuh des Manitu" für Sky du Mont kein besonders untypischer Ausflug ins Comedy-Fach: 1985 hatte er bereits in Otto Waalkes' Kinokomödie "Otto – Der Film" eine Hauptrolle übernommen. Mit "Bully" Herbig drehte er nach "Der Schuh des Manitu" außerdem noch "(T)Raumschiff Surprise – Periode 1" (2004), "Buddy" (2013) und "Bullyparade – Der Film" (2017).

Nun arbeitete er für seinen letzten Film ein fünftes Mal mit Herbig zusammen. Eine Frage drängt sich bei du Monts Beteiligung an "Das Kanu des Manitu" allerdings auf: Ist Santa Maria nicht am Ende von "Der Schuh des Manitu" gestorben? Wie dieses Problem gelöst wurde, ist ab Donnerstag, 14. August 2025, im Kino zu sehen.

Nach "Das Kanu des Manitu": Folgt die Fortsetzung der Fortsetzung?
Fast 25 Jahre nach "Der Schuh des Manitu" gibt es nun eine Fortsetzung: "Das Kanu des Manitu". Michael Bully Herbig und sein Team sprechen über die Möglichkeit eines dritten Teils und was Fans erwarten können.
Neuer Film?
Christian Tramitz, Rick Kavanian und Michael "Bully" Herbig

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Nach "Das Kanu des Manitu": Folgt die Fortsetzung der Fortsetzung?
Neuer Film?
Christian Tramitz, Rick Kavanian und Michael "Bully" Herbig
Kultfigur verlässt die "Rosenheim-Cops" – Ersatz steht endlich fest
Endlich Klarheit
Ursula Maria Burkhart (Rolle: Verwaltungsbeamtin Marianne Grasegger), Marisa BURGER (Rolle: Sekretaerin Miriam Stockl), Karin Thaler (Rolle: Hofer-Hofbesitzerin Marie Hofer), Anastasia Papadopoulou (Rolle: Rechtsmedizinerin Elena Dimos), Sarah Thonig (Rol
Jan Josef Liefers' Weg zum "Tatort"-Star: Vom Tischler zur Kultfigur
Seine Karriere in Bildern
So kennen wir Jan Josef Liefers – doch der Darsteller sah früher ganz anders aus.
Audrey Tautous neue Wege: Was macht der "Amélie"-Star heute?
Privatleben
Audrey Tautou
Bullys Fortsetzung: Was kann "Das Kanu des Manitu"?
Kultfilm-Fortsetzung
Michael "Bully" Herbig
Wim Wenders zum 80. Geburtstag: Ein Porträt des großen Suchenden
Regieikone
Wim Wenders
Dahin fließt das Geld von Roland Kaiser
Kostspieliges Hobby
Roland Kaiser gehört seit über 40 Jahren zu den größten Schlagerstars Deutschland. Der Sänger hat verraten, wofür er sein Geld ausgibt.
G.G. Anderson packt aus: Funkstille mit Roland Kaiser!
Schlager-Zoff
Roland Kaiser/G.G. Anderson
"Gilmore Girls"-Star war schwer erkrankt: Er "lag im Sterben"
"Ich war ein Skelett"
Chad Michael Murray
Neuer Rambo ohne Sylvester Stallone: Netflix-Star übernimmt
Rambo-Prequel
Rambo
Start der zweiten Staffel von "Love Island VIP": Das ist der vollständige Cast!
Auf RTLZWEI
Von Dschungelkönig bis GNTM-Teilnehmer: Dieser Cast verspricht heiße Flirts, Temperament und jede Menge Drama!
Tabakindustrie enthüllt: Wie "Vapen" junge Raucher anlockt
"heute-show spezial"
heute-show spezial
Die verbotenen Ausflüge der Naadirah: Ein Drama voller Brisanz
"Tage mit Naadirah"
"Tage mit Naadirah"
Maria auf der Suche nach Freiheit: Ein Roadmovie der besonderen Art
"Auf der Walz – Drei Jahre und ein Tag"
Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag
DFB-Pokal-Auftakt auf der Alm: Muss Bremen zittern?
"sportstudio live – DFB-Pokal, 1. Runde: Arminia Bielefeld – Werder Bremen"
Arminia Bielefeld - SV Werder Bremen
Das ist Roland Kaisers Ehefrau Silvia
Eheleben
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Beatrice Egli im Interview: "Für mich gab es nie einen Plan B"
Über Hexenschuss und geplatzte Reißverschlüsse
Beatrice Egli trägt ein rosafarbenes Jacket und lacht.
Andrea Kiewel ungewöhnlich privat: Das ist ihr Verlobter
Vierte Ehe für die "Fernsehgarten"-Moderatorin
ZDF-"Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel hat sich mit ihrem israelischen Soldaten verlobt.
Hendrik Duryn als "Der Lehrer": Sechs neue Folgen angekündigt!
Serien-Fortsetzung
Schauspieler Hendrik Duryn steht in der Rolle des Stefan Vollmer in einem Klassenzimmer vor der Tafel.
Diese Stars überraschten bei "Bares für Rares" mit verrückten Gegenständen
Prominente Schätze
Cathy Hummels zu Besuch bei "Bares für Rares" und Horst Lichter.
Neues Album, neuer Mut: Beatrice Egli im Interview über "Hör nie auf damit"
Schlagerstar im Gespräch
Beatrice Egli trägt ein lilafarbenes Oberteil und lacht.
Andrea Kiewel: Die Ex-Männer der ZDF-Moderatorin im Überblick
„Kiwi" und die Liebe
Andrea "Kiwi" Kiewel ist mit einem israelischen Ingenieur und Reservisten verlobt.
Das macht Beatrice Egli so nahbar!
Schlagerstar im Interview
Beatrice Egli lächelt.
Das "Sommerhaus der Stars" 2025: Diese Promi-Paare sind dabei!
Auch Krimi-Star dabei
Jochen und Tina Horst
Verbotene Episoden: Warum werden diese "Tatort"-Folgen versteckt?
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?
Rückzugsort des Schlagerstars: So wohnt Anna-Carina Woitschack
Schlagerstar privat
Anna-Carina Woitschack verrät, wo ihr Rückzugsort ist.
Die spektakulärsten Fälschungen bei „Bares für Rares“ – und wie sie aufflogen
Fake im TV
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Andrea Kiewel damals und heute: So hat sich die Moderatorin verändert!
Hättest du sie erkannt?
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show" Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.
Let's Dance: Wird Andrea Kathrin Loewig die nächste Tanz-Queen?
Tanzleidenschaft
Andrea Kathrin Loewig
Die unglaubliche Karriere der Sarah Brightman
Musikalische Ikone
Sarah Brightman