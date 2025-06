Hollywood-Legende Clint Eastwood: Ruhestand zum 95. Geburtstag des Schauspielers?

Clint Eastwood ist ein Nimmermüder, wie selten je einer oder eine im Buche stand. Er dreht Filme am laufenden Band und noch dazu auf höchstem Niveau. Und das in einem Alter, das man nicht anders als biblisch bezeichnen kann. Mit stolzen 94 Jahren brachte er zuletzt das Gerichtsdrama "Juror #2 heraus. Nun feiert er am 31. Mai seinen 95. Geburtstag – was die Frage zwangsläufig mit sich führt: Ist "Juror #2" sein letzter Film? Oder ist Eastwood doch noch nicht müde genug, um sich in den Ruhestand zu verabschieden?

Klar ist nur das: Seit jeher geht Eastwood in der Arbeit auf – sei es als Schauspieler oder als Regisseur: "Ich arbeite gerne", sagte er 2008 in einem Interview mit dem Magazin "Esquire" – also vor fast 20 Jahren, als schon damals seine Produktivität nicht ohne sein fortgeschrittenes Alter gesehen wurde. Es ist allerdings eine Betrachtungsweise, die eines immer außer Acht ließ: nämlich seine Leidenschaft für den Beruf. Wenn er arbeite, fügte Eastwood im besagten Gespräch hinzu, dann fühle er sich am wohlsten.

Ruhestand für Eastwood? So äußert sich ein Freund des Filmemachers Schön und gut, nur: Kann er sich heute noch, kann sich irgendwer mit 95 bei der Arbeit wohlfühlen? Tatsächlich deutet einiges darauf hin, dass Eastwood einen Gang runtergeschaltet hat. Von künftigen Projekten war zuletzt nicht die Rede. Und auch er selbst schweigt sich über das Thema aus. Dafür erwähnte ein namentlich nicht genannter Freund des Filmemachers gegenüber "Closer", dass er zuletzt mehr Zeit als sonst mit seiner Familie in seinem Ferienhaus auf Hawaii verbringe. Und dort wird er wohl kaum an Plänen für einen neuen Film schmieden. Oder?

Ist "Juror #2" also doch der Schwanengesang eines großen Filmemachers? Mag sein, muss es aber nicht. Immerhin sagte der Freund auch: "Clint sagt nicht, dass er aus dem Geschäft aussteigt oder in den Ruhestand geht." Und: Eastwood habe sich ja auch früher schon "Pausen und Auszeiten von seiner Karriere" gegönnt. Heißt also: Wie früher, kann er auch diesmal aus der Pause zurückkehren. Das wäre schön und würde – ehrlich gesagt – die wenigsten wirklich überraschen. Allerdings räumte der Freund auch ein: "Diesmal ist es anders, auch wenn Clint selbst es nicht zugeben will."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!