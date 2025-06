"Was habe ich falsch gemacht": Laura Karasek über ihre Jugend

Laura Karasek ("Zart am Limit") ist als TV-Moderatorin eher für gute Laune zuständig. In einem Interview mit RTL sprach die 43-Jährige jetzt jedoch offen über eine Diagnose, die sie schon als Kind tief getroffen hat. Mit nur zwölf Jahren nämlich erfuhr Karasek, dass sie an Diabetes Typ 1 leide, einer chronischen Erkrankung, die den Alltag komplett verändert. "Die Diagnose hat mich zunächst völlig aus der Bahn geworfen. Ich dachte: Warum ich? Was habe ich falsch gemacht?", erinnerte sie sich zurück.