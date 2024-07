"Das Traumschiff; Seychellen": Kritik zur Folge mit Horst Lichter an Bord

Laura Karasek und Alena Gerber als Gaststars

Die "berühmte" Sängerin Stella Berger (Julia Dietze, "1 1/2 Ritter", Fack ju Göhte 3") fühlt sich seit längerem von einem Stalker verfolgt und hat daher einen Bodyguard angeheuert. Dass ihr Rosensträuße in die Kajüte gestellt werden, bestärkt sie nur in ihrer Furcht. Dass ihr und dem Bodyguard allerdings ausgerechnet Horst Lichter ("Kennste misch nisch'?") über den Weg läuft und sich als Fan erweist, der sie unbedingt in seine Kochshow einladen will, gibt ihr den Rest. Chefhostess Hanna Liebhold (Barbara Wussow) kann gerade noch besänftigend einschreiten.