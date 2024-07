"Heimspiel 74 – Die erste Fußball-WM in Deutschland": Alle Infos zum Themenabend im BR

Zum 50. Jubiläum der WM 1974 sendet der BR einen Themenabend mit sechs Filmen. Darunter die neue Doku "Heimspiel 74", die die historischen Momente und die Fußball-Legenden von damals ehren.

Legenden, Mythen und eine wunderbare Zeit Die Welt ist hoffentlich voller Euphorie, wenn der BR am Mittwoch, 3. Juli, einen ganzen Themenabend zur Erinnerung an die WM von 1974 sendet. Die EM-Vorrunde ist vorbei, es ist ein wenig Ruhe eingekehrt im "eigenen Land" – Zeit für den Rückblick auf eine WM, die schon wegen des Dauerregens weißgott kein Sommermärchen war, mitsamt dem strapaziösen Mannschaftsquartier in der einsamen Sportschule Malente und der kläglichen Niederlage des Schön-Teams gegen die DDR, siehe Sparwasser-Tor zum 0:1 im Vorrundenspiel. Die Gage zu niedrig, die Koffer bereits gepackt. Dagegen die lockeren Holländer : Nacktparty am Swimmingpool mit Champagner. "Alles frei erfunden", sagt Johann Cruyff, der geniale Spielführer, in die Kamera. Aber dann, am 7. Juli, eben doch noch der Sieg gegen die Holländer per Müller-Drehung in der 43. Minute.

"Wir" waren wieder Weltmeister – und das schon zum zweiten Mal. Dank der aus heutiger Sicht farbig berichtenden Protagonisten Sepp Maier, Hans-Georg Schwarzenbeck, Uli Hoeneß, Paul Breitner und des kurzzeitigen Auswechselspielers Günter Netzer gelingt ein erstaunlich lebendiges Erinnerungsstück, das nur durch das Schlusspathos mit dem "Helden"-Vergleich zu '54 etwas geschmälert wird. Aber der damals überragende Sepp Maier findet auch da nochmal die richtigen Worte: "Mir ham's g'schafft, und da bin ich heut noch stolz drauf, nach 50 Jahr'", sagt er ganz einsam im wunderbar leeren Münchner Olypiastadion.

Die 50 Jahre sind Grund genug für das Bayerische Fernsehen, auf das "Finale dahoam" in der Doku "Heimspiel 74" (Autor: Christoph Nahr, 20.15 Uhr) zurückzublicken und dabei "die Fußball-Legenden von damals zu ehren", wie BR-Sportchef Christoph Netzel betont. So kommen nun noch einmal die Spieler von damals zu Wort, die sich im Münchner Olympiastadion den Favoriten Holland mit 2:1 besiegten. "WM 74, WM in München, Heimatstadt, und dann nicht dabei sein? Das gab's nicht", gibt Uli Hoeneß in der Gegenwart zu Protokoll. Klar, dass das Dabeisein nicht schon alles sein konnte. Erst der Titel war's – für Sepp Maier "das Höchste, was man erreichen kann".

Neben Hoeneß, Maier, Schwarzenbeck und Breitner blickt auch der niederländische Libero Arie Haan selbstkritisch auf den etwas grauen 7. Juli von 1974 im Münchner Olympiastadion zurück, der mit einem Elfmeter für die Niederländer in der zweiten Minute begann und seinen Höhepunkt in Müllers Drehschuss fand, in letztlich glücklich überstandenen 90 Minuten. Die Bilder sind unvergessen.

Beckenbauer – Der Beste seiner Zeit Der im Januar verstorbene Spielführer Franz Beckenbauer wird dann um 21.15 Uhr mit der Wiederholung des 90-minütigen Beckenbauer-Porträts von Philipp Grüll und Christoph Nahr als "der Beste seiner Zeit" geehrt. "Es ist kein Besserer nachgekommen", sagt Günter Netzer über seinen Freund und langjährigen Teamkollegen, für den der Titelgewinn in seinem "sportlichen Wohnzimmer" die Krönung seiner Laufbahn war.

Drei Porträts der WM-Helden Sepp Maier, Gerd Müller und Paul Breitner folgen ab 23.00 Uhr in Wiederholungen, den Abschluss des 74er-Themenabends bildet eine 75-Minuten-Zusammenfassung des Endspiels mit dem Originalkommentar von Rudi Michel um 01.00 Uhr. Für wahre Fußball-Enthusiasten womöglich der Höhepunkt des Ganzen.

Das Erste zeigt die sehenswerte Doku "Heimspiel 74" zielgenau nach 50 Jahren am Sonntag, 7, Juli, um 19.15 Uhr, in der "Sportschau". Ab 2. Juli ist der Film auch in der ARD-Mediathek abrufbar.

