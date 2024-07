"Alles was zählt": Inge Brings kehrt nach Krebs-Diagnose endlich zurück

Ein Jahr lang war Inge Brings wegen einer Brustkrebserkrankung nicht bei 'Alles was zählt' zu sehen. Nun kehrt sie als Haushälterin Renate Scholz zurück und spricht über ihre Erfahrungen.

Inge Brings ist "jeden Tag dankbar". Wie RTL am Mittwoch ankündigte, kehrt die langjährige "Alles was zählt"-Darstellerin nach einer langen Pause vor die Kamera zurück. Brings war ein ganzes Jahr lang nicht als Haushälterin Renate Scholz zu sehen. Wie nun bekannt wurde, war der Grund dafür eine Brustkrebserkrankung.

"Ich freue mich auf die Arbeit. Und überhaupt, wieder einen normalen Alltag zu haben", wird Brings in einer Mitteilung des Senders zitiert. Das sah noch vor einem Jahr ganz anders aus: "Erst mal war ich mit Gesundwerden beschäftigt, denn bei so einer Diagnose ist die Arbeit zunächst Nebensache", erklärt die 61-Jährige ihre lange Auszeit.

Inge Brings bricht eine Lanze für Krebs-Therapien

Mittlerweile hat Brings den Krebs besiegt. Das Ziel der Schauspielerin ist nun, anderen Erkrankten Mut zu machen: "Jeder Mensch geht da seinen ganz persönlichen Weg", weiß Brings. "Für mich war es wichtig, in einem Brustkrebszentrum behandelt zu werden, weil dort nach den neusten medizinischen Erkenntnissen gearbeitet wird und so die Gesamtversorgung wirklich großartig ist. Weil mittlerweile jede achte Frau an Brustkrebs erkrankt, wird deswegen auch besonders viel geforscht und die Heilungsaussichten werden immer besser."