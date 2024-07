Bastian Schweinsteiger verwirrt: "Was haben wir denn heute eigentlich?"

Der frühere Nationalspieler sprach am ARD-Mikro über die spanischen "Einflussspieler wie Williams, wie Yamal, die eins gegen eins, eins gegen zwei gehen". Zweimal insistierte Schweinsteiger mit Blick auf den Gegner der deutschen Mannschaft im anstehenden EM-Viertelfinale: "Da müssen wir am Mittwoch aufpassen."

Alexander Bommes hatte den EM-Spielplan deutlich besser parat, wie er sogleich genüsslich anmerkte: "Wenn Sie am Mittwoch einschalten, dann haben Sie Pech", wandte sich der Moderator mit einem schelmischen Grinsen an die Zuschauerinnen und Zuschauer. "Sonst gerne auch Freitag schauen, da spielt Deutschland auch gegen Spanien."

Das Viertelfinale zwischen Spanien und Deutschland wird in der Tat am Freitag, 5. Juli, ab 18 Uhr von der ARD übertragen. Dann sicherlich auch wieder mit Experte Bastian Schweinsteiger. Der legte sich am Montag bereits auf eine Paarung der übernächsten Runde fest. "Im Übrigen: Die Österreicher spielen gegen die Schweizer im Halbfinale", sagte der frühere Bayern-Profi und Weltmeister von 2014 voraus. Bedeutet im Umkehrschluss: An ein Weiterkommen der Engländer im Viertelfinale gegen die Schweiz glaubt er nicht.