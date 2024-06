Bauernverband-Präsident im ZDF-"MoMa": "Wir müssen Landwirtschaft neu aufstellen"!

Das am Dienstag von der Regierung vorgelegte Agrar-Paket sei höchstens ein "Päckchen", findet Joachim Rukwied. Der Präsident des Deutschen Bauernverbands erklärte am Mittwochmorgen im ZDF-"Morgenmagazin", die Vorschläge seien "längst überfällig, aber Lichtjahre von dem entfernt, was wir als Landwirte an Entlastungen brauchen". Im Gegensatz zu Brüssel habe "Berlin nichts, aber auch gar nichts gelernt in den letzten Monaten", wetterte Rukwied.