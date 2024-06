Richard David Precht über AfD-Parteiverbot: Schwer realisierbar und fragwürdig

Sektenmysterium

Ein Baby vor der Tür und eine Leiche unterm Brückengeländer

In 'Der Bozen-Krimi: Die Todsünde' wird ein Baby vor der Tür von Kommissarin Sonja Schwarz abgelegt. Kurz darauf stürzt eine junge Frau in den Tod. Die Spuren führen zu einer Sekte. Spannung pur am Donnerstagabend in der ARD.

