"Liebe, Luxus, Leidenschaft": TV-Kritik zur ARTE-Doku über Europas Küsten

Marlene Dietrich befeuerte im Vorkriegssommer 1939 am Felsenstrand von Cap d'’Antibes die Berichte in der Presse. Am 09. Juni 1939 legte sie die deutsche Staatsbürgerschaft ab und nahm die amerikanische an. Universal engagierte sie für ihr Hollywood-Comeback "Der große Bluff". Fotoquelle: ARTE / Hotel du Cap-Eden-Roc