"Inas Nacht": TV-Kritik zum Jubiläum der ARD-Late-Night-Show

Frech, musikalisch, sympathisch: Die beliebte Late-Night-Show "Inas Nacht" sorgt seit 2007 regelmäßig für außergewöhnliche Gespräche, gute Laune und ansehnliche Quoten. Beeindruckende 19 Staffeln lang entlockte Gastgeberin Ina Müller ihren Gästen in der winzigen Hamburger Hafenkneipe "Zum Schellfischposten" vor sage und schreibe 14 Zuschauern so manches Anekdötchen und Ständchen. Längst ist die Mixtur aus Talk, Musik und Comedy zum vielzitierten Kult geraten. Wenn das mit Grimme-, Fernseh- Comedy- und weiteren Preisen überhäufte Format nun in die 20. Runde geht, lassen sich die prominenten Gäste also nicht lange bitten. Zum Auftakt der neuen Staffel plaudern der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und Ex-Skistar Felix Neureuther aus dem Nähkästchen, während Italopop-Ikone Gianna Nannini ihre mit rauer Stimme unterlegten Hits zum Besten gibt.