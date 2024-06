"Der Golem, wie er in die Welt kam": Kritik zum Stummfilm, der die Künstliche Intelligenz vorhersah

Die 1920er-Jahre waren blühende Zeiten für die deutsche Kultur im Allgemeinen – und für den deutschen Film im Speziellen. Zwischen den Kriegen produzierte die UFA vor allem in Babelsberg weltberühmte Werke, man denke nur an Fritz Lang, Ernst Lubitsch und Friedrich Wilhelm Murnau. Hoch im Kurs lagen – wohl angesichts zahlreicher Krisen und Utopien – die fantastischen Genres. Heute, da die Zeiten immer wieder mit denen der Weimarer Jahre verglichen werden, erscheint diese Filmkunst auch nach über 100 Jahren noch aktuell. Das zeigt etwa ein viel zitierter und herausstechender Vertreter der Ära, der von der Erschaffung einer künstlichen Intelligenz erzählt. "Der Golem, wie er in die Welt kam" von 1920 dreht sich um das titelgebende Wesen aus Lehm, das sich gegen seinen Schöpfer wendet. ARTE zeigt den ikonischen Klassiker nun im Rahmen einer musikalisch unterlegten Stummfilmreihe.

Alles begann mit Mary Shelleys Roman "Frankenstein", der das Genre der Science Fiction und genauer die Vorstellung der Schöpfung durch den Menschen erstmals ausführlich beleuchtete. Es folgten 200 Jahre der Adaption und Variation des Themas, das filmisch von "2001" über "Terminator" bis "Her" in SciFi und Fantasy derart durchgespielt wurde, dass wir heute ehrfurchtsvoll auf die reale Debatte um Künstliche Intelligenz blicken.

Große abendländische Erzählung

Die Geschichte, später rezipiert von den "Simpsons" bis zu feministischen SciFi-Romanen wie Marge Piercys "He, She, It", verhandelt als eine der großen Erzählungen der abendländischen Kultur vom Fortschrittsdenken über den Antisemitismus bis zum Vaterverrat so ziemlich jedes Sujet der Moderne.