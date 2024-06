"Liebe ist unberechenbar": Kritik zur romantischen Komödie mit Heino Ferch und Tanja Wedhorn

Heino Ferch als Mathematik-Genie und Tanja Wedhorn als Kellnerin Judith begeistern in der romantischen Komödie "Liebe ist unberechenbar", die nun bei 3sat wiederholt wird. Auch Michael Gwisdek in seiner letzten Rolle ist dabei.

Jetzt wird gelernt

Professor Higgins lehrte einst seiner Eliza Doolittle, wie man richtig spricht: "Es grünt so grün ..." In der Komödie "Liebe ist unberechenbar" (2021) wiederum ist es Heino Ferch als mit Preisen gekürtes Mathematik-Genie, der seiner Schülerin die Mathematik zu erklären versucht. Zweck der Übung ist es, der Kellnerin eines Uni-Cafés dabei zu helfen, ihre Wohnung zu bewahren. Weil die Uni ab sofort nur noch wissenschaftliche Mitarbeiter als Mieter dulden will, soll besagte Judith am Lehrstuhl des Professors anfangen. Ferch und Tanja Wedhorn geben in der Liebeskomödie, die nun bei 3sat wiederholt wird, als ungleiches Paar ihr Bestes. Die Komik wirkt jedoch – kein Wunder bei diesem Plot – von Anfang an etwas aufgesetzt.