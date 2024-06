"Die Berliner Philharmoniker in der Waldbühne": Kritik zur Konzertübertragung zum Saisonabschluss

Mit Sergei Prokofiev und Maurice Ravel feiern die Berliner Philharmoniker ihren traditionellen Saisonabschluss in der Berliner Waldbühne vor 22.000 Zuschauern. Dem 3sat-Publikum bietet sich dabei ein interessanter Vergleich, denn am Morgen (10.00 Uhr) wiederholt 3sat die "Europäische Nacht" der Wiener Philharmoniker vom Mai dieses Jahres an gleicher Stelle, die bei den Berlinern Ovationen hervorrief.

Glanz und Glamour

Am Abend beginnt alles mit Mussorgskys "Johannesnacht auf dem kahlen Berge", die Bläser haben Hochkonjunktur, wenn die Hexen in der slawischen Mythologie in der Johannisnacht über ihren Blocksberg jagen. Steigerung kann da nur Maurice Ravels Bolero mit seinem stampfenden Rhythmus bieten. Bleibt da für die berühmte "Berliner Luft" Paul Linkes überhaupt noch Platz? "Für mich muss jedes Programm ein eigenes Leben haben und zugleich meine momentanen Gefühle spiegeln", sagt die in New York lebende chinesische Pianistin Yuja Wang, die mit Prokofievs tempogeladenem Klavierkonzert Nr. 1 auch in der Berliner Waldbühne für pianistischen Glanz und gebührend Glamour sorgen wird.