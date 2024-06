"Barcelona for Beginners – Familie und andere Katastrophen": Kritik zur preisgekrönten Dramedyserie

Das internationale Serienfestival "Cannes Series" Anfang April stand ganz im Zeichen der Familie – und die ARD mischte kräftig mit: Nicht nur räumten "Die Zweiflers" gleich drei der neun Preise ab, darunter in der Königskategorie "Beste Serie". Darüber hinaus ging die Auszeichnung für die beste schauspielerische Leistung an Aina Clotet. Die Spanierin spielt in der von NDR, SWR und WDR koproduzierten Dramedyserie "Barcelona for Beginners – Familie und andere Katastrophen" die Hauptrolle der jungen Mutter Mariana. Und nicht nur das: Clotet ist auch Co-Autorin und -Regisseurin der Serie, zudem spielt ihr Ehemann Marcel Borràs Marianas Gatten Sam.

Der überhöhte Anspruch vieler Menschen an sich selbst ist das zentrale Thema. Im Beruf, in der Partnerschaft, als Sohn oder Tochter, als Vater oder Mutter: Mariana, Sam und die anderen Helikopter-Eltern wollen alles richtig machen – besonders aber bei der Kindererziehung. Ihr großes Vorbild ist dabei Schweden. Doch: "This is not Sweden", so der Originaltitel der Serie, sondern Katalonien. Daher gründen die Eltern eine private Therapiegruppe mit dem Schwerpunkt "bedürfnisorientierte Erziehung". Nur: Kinder in Entscheidungen einzubeziehen oder sie bei Fehlverhalten nicht zu bestrafen, das ist in der Praxis gar nicht so leicht. "Mama und Papa kaufen dir keine Süßigkeiten, weil wir dich lieben, okay?" – Solche Argumente klingen für Kinder wenig überzeugend. Und wie soll man der fünfjährigen Lía bedürfnisorientiert erklären, dass es nicht ok ist, andere zu beißen und die eigene Mutter wüst zu beschimpfen?