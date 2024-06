Vorwürfe wegen Dschungelcamp: RTL bekommt Ärger mit Medienanstalt

Der RTL-Klassiker "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" sorgt regelmäßig für Aufreger und Schlagzeilen. Doch dieses Mal stehen die Verantwortlichen für das Format in der Kritik. Ärger soll es seitens der Niedersächsischen Landesmedienanstalt (NLM) geben. RTL hat offenbar gegen eine Regel verstoßen.

Das RTL-"Dschungelcamp" erreicht teilweise eine hohe Einschaltquote. Werbeplätze in den Unterbrechungen sind begehrt und teuer. Bis zu 100.000 Euro soll ein 30-sekündiger Werbespot bei dem Kölner Sender dann kosten. Die Unternehmen versuchen dabei immer kreativer zu werden, ihre Produkte den Zuschauern zu präsentieren. Doch mit einer Aktion scheint RTL nun zu weit gegangen zu sein.

Im Jubiläumsspecial der RTL-Show lässt der Sender 13 legendäre Kandidaten in Südafrika gegeneinander antreten. Hier findest du alle Kandidaten und Infos im Überblick.

Bushido und Anna-Maria Ferchichi werden Teil der Sommer-Sonderausgabe des RTL-"Dschungelcamps". Was hat der Rapper und seine Ehefrau vor? Wir klären auf.

Gegen die Klage vorgehen, will RTL nicht. "Wir nehmen diese sehr formale Bewertung der Aufsicht an und werden sie nicht gerichtlich überprüfen lassen", äußerte sich der Sender gegenüber DWDL, obwohl es sich dabei um eine "innovative Werbeform" gehandelt hätte. Es ist nicht das erst mal, dass RTL gegen Werbe-Regeln verstößt. Ähnliche Vorfälle gab es bereits 2017 mit McDonald's, sowie 2014 mit Bahlsen-Schokoriegel. Ob sich RTL im kommenden "Dschungelcamp" an die Regeln halten wird? Im Sommer geht es mit der Allstars-Staffel weiter.